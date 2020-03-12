***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:49
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827406
BIST
18:0093.714
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -7.252,09
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:006,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0813
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:007,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9877
18:00320,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -6,04
|Açılış
|: 320,62
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.956.256
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.592.511
|% 15,00
|
|PINSU
|2,68
|28.616.755
|% 13,08
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|SELEC
|8,12
|234.149.156
|% 10,03
|
|IHLAS
|0,52
|39.359.190
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.377.311
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.264.802
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.712.202
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|24.042.103
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|915.651.266
|% -6,65
|
|THYAO
|8,48
|688.908.106
|% -11,76
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|GARAN
|8,74
|465.354.971
|% -8,77
|
|DEVA
|10,60
|321.190.924
|% 6,64
|
|IHLGM
|0,90
|170.546.883
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|213.850.575
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.559.236
|% -19,57
|
|KARSN
|1,29
|153.088.538
|% -16,23
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9278
|7,9676
|% -0,14
|
|Frank
|6,6199
|6,6597
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6726
|1,6809
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-56,28
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,91
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|-2,26
|