OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9663
|9,0113
|% 1,64
|Frank
|7,5396
|7,5851
|% 1,38
|Riyal
|1,8471
|1,8563
|% 1,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|10,84
|Altın Gr.
|436
|436
|7,36
|Cumhuriyet
|2.856
|2.895
|68,40
|Tam
|2.942
|2.977
|70,40
|Yarım
|1.428
|1.453
|34,30
|Çeyrek
|716
|728
|17,20
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,03
|Gümüş Gr.
|5,48
|5,49
|0,06
|B. Petrol
|43,68
|43,68
|-0,22
Seans Raporu
- 17:59MSGYO Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
- 17:58MRGYO Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
- 17:57BTCIM Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS