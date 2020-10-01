***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 16:13
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877768
BIST
17:341.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:347,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:349,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:34474,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,57
|Açılış
|: 474,59
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|NETAS
|21,34
|174.030.341
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.762.400
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.327.713
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.542.572
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|461.935.358
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.509.149
|% -9,99
|
|SISE
|7,04
|2.076.363.679
|% -3,83
|
|GARAN
|7,14
|1.779.211.312
|% 0,56
|
|ASELS
|18,88
|1.556.914.424
|% -2,28
|
|TURSG
|6,19
|1.223.630.938
|% 8,98
|
|THYAO
|10,58
|1.106.518.186
|% 0,76
|
|SISE
|7,04
|2.076.363.679
|% -3,83
|
|GARAN
|7,14
|1.779.211.312
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|738.860.040
|% 0,00
|
|TURSG
|6,19
|1.223.630.938
|% 8,98
|
|EKGYO
|1,73
|311.304.932
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7520
|7,7542
|% 0,43
|
|Euro
|9,0986
|9,1150
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,9700
|10,0200
|% 0,44
|
|Frank
|8,4151
|8,4658
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0644
|2,0748
|% 0,83
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|14,44
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,11
|
|Cumhuriyet
|3.147
|3.195
|25,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|23,25
|
|Yarım
|1.513
|1.552
|11,25
|
|Çeyrek
|759
|776
|5,63
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-1,90
|
Seans Raporu
17:32
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17:43PETUN
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Yüzde -6.09 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 242, 943 adet işlem
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17:39GLYHO
Yüzde 5.76 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 744, 778 adet işlem