***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:29
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879646
BIST
11:431.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,62
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:437,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:439,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0705
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:43482,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,42
|Açılış
|: 482,98
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:41
|PRZMA
|6,05
|18.174.195
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.322.823
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.665
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,12
|23.324.968
|% -8,98
|
|SISE
|6,77
|676.015.386
|% 1,20
|
|ASELS
|18,12
|509.744.110
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,24
|355.512.684
|% -5,13
|
|GARAN
|6,98
|331.401.383
|% -0,43
|
|ODAS
|3,24
|279.101.352
|% 0,31
|
|SISE
|6,77
|676.015.386
|% 1,20
|
|YGYO
|1,16
|112.978.574
|% 5,45
|
|ODAS
|3,24
|279.101.352
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,68
|130.107.159
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|166.488.744
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9355
|% 0,68
|
|Euro
|9,3325
|9,3449
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2562
|10,3077
|% 0,99
|
|Frank
|8,6152
|8,6671
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,66
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|5,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,49
|
Seans Raporu
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