***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 10:47
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910278
BIST
10:421.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:427,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:428,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:42404,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,85
|Açılış
|: 404,49
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:41
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.635.617
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.726.814
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|MAALT
|286,40
|59.934.775
|% -8,85
|
|IZMDC
|4,53
|59.518.351
|% -6,79
|
|AYCES
|82,00
|723.816
|% -5,15
|
|INTEM
|62,50
|2.675.152
|% -4,87
|
|SASA
|42,84
|577.972.898
|% 4,03
|
|KOZAL
|145,80
|417.799.888
|% 0,69
|
|HALKB
|5,45
|406.830.201
|% 3,81
|
|SKBNK
|1,54
|364.536.752
|% 0,65
|
|GUBRF
|77,10
|347.497.730
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,54
|364.536.752
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,49
|226.722.811
|% -0,40
|
|HALKB
|5,45
|406.830.201
|% 3,81
|
|YKBNK
|2,84
|156.545.170
|% -0,35
|
|VAKBN
|4,41
|238.019.361
|% 0,92
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0299
|7,0330
|% 0,57
|
|Euro
|8,4895
|8,4940
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7277
|9,7765
|% 0,35
|
|Frank
|7,8271
|7,8742
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8692
|1,8785
|% 0,58
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,20
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,03
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|0,42
|