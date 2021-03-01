***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 10:03
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913843
BIST
14:171.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 33,14
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:177,2798
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1451
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:178,7753
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,1941
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:17407,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,94
|Açılış
|: 407,49
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:17
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.783.420
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.206.618
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.321.066
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,51
|1.650.497.397
|% 5,33
|
|THYAO
|13,88
|1.113.810.627
|% 2,89
|
|GARAN
|9,01
|856.600.888
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,20
|735.386.081
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,20
|503.935.532
|% 3,01
|
|SISE
|7,51
|1.650.497.397
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,28
|313.149.736
|% 2,24
|
|GARAN
|9,01
|856.600.888
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,92
|73.383.195
|% 4,55
|
|THYAO
|13,88
|1.113.810.627
|% 2,89
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2760
|7,2798
|% -1,95
|
|Euro
|8,7671
|8,7753
|% -2,16
|
|Sterlin
|10,1188
|10,1695
|% -1,86
|
|Frank
|7,9188
|7,9665
|% -2,60
|
|Riyal
|1,9303
|1,9400
|% -2,20
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,16
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|-79,00
|
|Tam
|2.704
|2.772
|-75,33
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-36,44
|
|Çeyrek
|655
|670
|-18,22
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,76
|