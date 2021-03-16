***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 17:49
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918502
BIST
17:591.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:597,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:598,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0580
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:59418,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,46
|Açılış
|: 418,06
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|13,53
|24.491.100
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|273.308.531
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,36
|16.665.885
|% -7,69
|
|FENER
|29,30
|581.748.619
|% -7,10
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,10
|55.778.223
|% -6,28
|
|GARAN
|8,89
|1.363.967.269
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,00
|1.297.235.401
|% 2,02
|
|OTKAR
|436,70
|1.244.432.856
|% 0,16
|
|FROTO
|208,40
|1.069.230.564
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|878.947.688
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,15
|859.215.187
|% 5,06
|
|EKGYO
|2,25
|428.527.339
|% 0,90
|
|GARAN
|8,89
|1.363.967.269
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,82
|878.947.688
|% 3,03
|
|TSKB
|1,72
|193.482.932
|% 1,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4993
|7,5047
|% -0,37
|
|Euro
|8,9235
|8,9303
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,3931
|10,4452
|% -0,48
|
|Frank
|8,0713
|8,1199
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9949
|2,0049
|% -0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
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