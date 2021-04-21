***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 12:29
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929969
BIST
12:361.345
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -19,99
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:368,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0789
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:369,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0791
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:36468,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,81
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,99
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:36
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.531.714
|% 9,52
|
|FENER
|34,98
|75.580.351
|% 9,31
|
|JANTS
|766,80
|49.009.915
|% 8,08
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.751.167
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.518.558
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.243.708
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|9.922.452
|% -9,78
|
|GOLTS
|43,32
|6.856.213
|% -9,56
|
|PETKM
|6,41
|686.065.648
|% -2,44
|
|GARAN
|6,96
|490.683.823
|% -1,83
|
|EREGL
|18,15
|474.559.149
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,16
|338.348.377
|% -0,56
|
|THYAO
|11,11
|241.767.910
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,07
|226.036.475
|% -2,36
|
|PETKM
|6,41
|686.065.648
|% -2,44
|
|ODAS
|2,48
|184.586.353
|% -8,82
|
|GARAN
|6,96
|490.683.823
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,82
|118.949.483
|% -1,09
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1825
|8,1861
|% 0,97
|
|Euro
|9,8405
|9,8480
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,3774
|11,4345
|% 0,95
|
|Frank
|8,8948
|8,9484
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1787
|2,1896
|% 1,07
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,41
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|