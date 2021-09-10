***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2021 14:05
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963133
BIST
14:461.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:468,4157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:469,9647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0284
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9432
14:46486,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 486,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:46
|YEOTK
|35,42
|54.470.837
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.017.166
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.799.136
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.484.073
|% 9,96
|
|SANFM
|24,52
|39.705.345
|% 7,36
|
|TGSAS
|18,23
|16.132.296
|% -6,22
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|17.960.244
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|GARAN
|9,63
|946.073.405
|% 0,73
|
|THYAO
|12,55
|375.640.129
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,55
|306.465.889
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|283.914.973
|% -0,82
|
|FROTO
|173,90
|252.551.042
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,55
|306.465.889
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,86
|122.532.088
|% -0,53
|
|OSTIM
|2,40
|107.125.232
|% -4,76
|
|KRDMD
|7,27
|283.914.973
|% -0,82
|
|TSKB
|1,31
|49.413.944
|% 0,00
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4032
|8,4157
|% -0,26
|
|Euro
|9,9587
|9,9647
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,6569
|11,7154
|% 0,13
|
|Frank
|9,1467
|9,2018
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2388
|2,2501
|% -0,17
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,09
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,88
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,29
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|1,27
|
Seans Raporu
14:46
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14:57XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 6, 282.00 milyon TL de
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14:57EUHOL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 545 adet işlem
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14:56TGSAS
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 839 adet işlem
-
14:54EUHOL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 630, 860 adet işlem
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PGSUS, SASA