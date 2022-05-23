***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:07
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031650
BIST
11:242.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,86
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:2415,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0762
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:2416,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1585
|Açılış
|: 16,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:24954,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,03
|Açılış
|: 954,59
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,01
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:24
|IMASM
|51,55
|6.972.143
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.416.955
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.130.006
|% 9,87
|
|MNDRS
|3,35
|21.633.825
|% 9,84
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|ERSU
|3,98
|7.060.854
|% -7,23
|
|SELVA
|10,36
|5.307.460
|% -7,09
|
|POLTK
|654,70
|14.407.150
|% -6,87
|
|MRGYO
|1,24
|13.311.987
|% -6,77
|
|THYAO
|42,76
|889.042.348
|% -0,23
|
|KARSN
|5,92
|666.677.837
|% 5,15
|
|GARAN
|16,37
|614.602.939
|% 0,74
|
|ASELS
|23,46
|598.938.509
|% 2,99
|
|SISE
|19,37
|464.027.765
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,28
|251.616.016
|% 6,67
|
|KARSN
|5,92
|666.677.837
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,38
|352.076.880
|% 1,15
|
|TSKB
|1,97
|104.612.015
|% 2,07
|
|AKBNK
|8,12
|328.430.860
|% 1,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9433
|15,9490
|% 0,48
|
|Euro
|16,9345
|16,9596
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,9778
|20,0780
|% 1,06
|
|Frank
|16,3763
|16,4749
|% 0,97
|
|Riyal
|4,2398
|4,2611
|% 0,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|12,03
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,17
|