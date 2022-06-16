***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 16:52
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037715
BIST
17:232.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -39,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:2317,3076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0699
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:2318,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1702
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1898
En Düşük
17,9707
17:231.016,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.016,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SANEL
|6,16
|5.779.117
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.949.252
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.290.499
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.467.543
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|FONET
|13,47
|132.594.015
|% -9,17
|
|MEGAP
|5,89
|72.602.854
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|72.602.854
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,18
|10.071.749
|% -5,61
|
|THYAO
|47,38
|4.489.999.336
|% -2,19
|
|SASA
|45,72
|2.874.704.256
|% 2,24
|
|EREGL
|29,34
|2.499.695.645
|% -2,07
|
|SISE
|21,20
|1.601.554.738
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,11
|1.207.299.508
|% -0,68
|
|YKBNK
|4,66
|933.870.236
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,54
|500.064.943
|% -2,31
|
|DOHOL
|3,94
|623.804.021
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,68
|722.387.725
|% -1,89
|
|ODAS
|2,99
|449.233.364
|% 2,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2970
|17,3076
|% 0,41
|
|Euro
|18,1543
|18,1898
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,1095
|21,2154
|% 0,98
|
|Frank
|17,7124
|17,8191
|% 2,65
|
|Riyal
|4,5960
|4,6191
|% 0,42
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,71
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.737
|6.843
|-28,00
|
|Yarım
|3.307
|3.347
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,73
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38DURDO
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 397 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 35 kaybederek (% -1.87 ) 2, 225
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, TSGYO, YGGYO, UFUK
-
17:37
GLBMD, AGYO, EUREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
MEGAP, MEGAP, FONET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında