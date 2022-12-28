***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:21
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090453
BIST
11:395.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,87
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
11:3918,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
11:3919,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0407
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
11:391.086,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.086,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler11:36
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|874.133
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|ULUSE
|246,90
|29.958.997
|% 6,88
|
|KONTR
|157,90
|184.437.530
|% 6,55
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|10.869.652
|% -9,96
|
|KOZAL
|597,00
|2.132.121.299
|% -9,94
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|219,30
|72.400.408
|% -9,75
|
|THYAO
|140,70
|2.409.170.763
|% -1,68
|
|KOZAL
|597,00
|2.132.121.299
|% -9,94
|
|ENKAI
|31,90
|1.989.420.972
|% 4,38
|
|PETKM
|19,58
|1.458.911.017
|% -0,76
|
|TTKOM
|21,88
|1.368.814.297
|% 1,48
|
|EKGYO
|8,23
|952.673.160
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,67
|1.035.940.425
|% -1,19
|
|ISCTR
|12,80
|1.049.961.003
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,74
|1.350.289.841
|% -0,11
|
|PETKM
|19,58
|1.458.911.017
|% -0,76
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7100
|18,7255
|% 0,29
|
|Euro
|19,9122
|19,9274
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4686
|22,5812
|% 0,36
|
|Frank
|20,0688
|20,1897
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,25
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,58
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.325
|7.381
|-18,00
|
|Yarım
|3.547
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,59
|