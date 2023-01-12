***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101007
BIST
14:284.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 26,82
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:2818,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:2820,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0398
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:281.138,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.138,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,04
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:26
|KRDMA
|17,38
|361.261.421
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.368.855
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.508.426
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|23.247.868
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ALFAS
|235,00
|182.155.034
|% -9,62
|
|POLTK
|1.590,70
|66.614.959
|% -8,45
|
|DURDO
|40,40
|22.228.769
|% -7,47
|
|MRGYO
|4,82
|15.214.118
|% -7,31
|
|THYAO
|129,30
|8.242.953.537
|% 3,19
|
|KRDMD
|17,93
|5.602.035.518
|% 4,30
|
|ASELS
|53,70
|3.886.337.098
|% 1,70
|
|EREGL
|37,42
|3.547.076.541
|% 1,57
|
|KOZAL
|522,00
|3.169.432.524
|% 0,62
|
|KRDMD
|17,93
|5.602.035.518
|% 4,30
|
|EKGYO
|8,00
|2.547.164.485
|% -0,99
|
|YKBNK
|8,70
|2.166.582.833
|% 1,28
|
|AKBNK
|15,94
|2.141.793.610
|% -0,99
|
|SKBNK
|2,53
|342.066.502
|% -0,78
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7830
|% 0,05
|
|Euro
|20,2217
|20,2338
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7737
|22,8880
|% 0,17
|
|Frank
|20,0679
|20,1888
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,55
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.690
|7.734
|1,00
|
|Yarım
|3.744
|3.785
|2,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,75
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,20
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|1,03
|