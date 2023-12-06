***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 12:54
***OSTIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSTIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222678
BIST
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16:187.942
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -115,22
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:1828,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0604
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:1831,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0358
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:181.888,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.888,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:18
|CMBTN
|1.958,00
|75.669.931
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.705.570
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.079.112
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.597.145
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|796.349.669
|% 9,97
|
|SAFKR
|30,78
|78.559.126
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|497.959.261
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|50.332.477
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.231.753
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,00
|5.130.530.380
|% -2,32
|
|ISCTR
|22,92
|5.055.236.499
|% 2,32
|
|YKBNK
|20,54
|3.776.451.502
|% 1,28
|
|AKBNK
|36,92
|3.639.658.805
|% 0,98
|
|BINHO
|359,25
|2.888.406.707
|% 3,46
|
|ISCTR
|22,92
|5.055.236.499
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,49
|1.539.624.401
|% 1,49
|
|YKBNK
|20,54
|3.776.451.502
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,18
|170.287.754
|% -3,28
|
|ODAS
|10,18
|1.077.272.932
|% -6,61
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9313
|28,9423
|% 0,21
|
|Euro
|31,2406
|31,2503
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3381
|36,5204
|% 0,22
|
|Frank
|32,9706
|33,1693
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6927
|7,7313
|% 0,21
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|910,14
|911,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,50
|963,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,50
|76,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,24
|2.028,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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16:33XU100
Endeks 7, 943 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 70, 408.00 milyon TL de
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16:30BTCIM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 160.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963, 902 adet işlem