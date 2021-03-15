***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2021 15:08
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hiz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918188
BIST
15:081.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:087,5316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:088,9904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0642
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
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9,0948
En Düşük
8,9524
15:08418,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,85
|Açılış
|: 418,51
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:08
|GOZDE
|9,14
|248.145.926
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.012.601
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.687.370
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.936.228
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|26.137.166
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.519.113
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.438.959
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,68
|743.351.360
|% 1,33
|
|GARAN
|8,81
|679.855.336
|% -1,23
|
|THYAO
|14,63
|610.376.690
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,67
|569.726.326
|% 0,39
|
|OTKAR
|425,30
|540.830.956
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,27
|277.663.955
|% -0,87
|
|BJKAS
|5,03
|399.333.349
|% 9,59
|
|GARAN
|8,81
|679.855.336
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,67
|569.726.326
|% 0,39
|
|SISE
|7,78
|536.533.787
|% 1,57
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5287
|7,5316
|% -0,47
|
|Euro
|8,9829
|8,9904
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,4468
|10,4992
|% -0,59
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% -0,61
|
|Riyal
|2,0002
|2,0102
|% -0,56
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|5,65
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.767
|2.838
|-12,38
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-5,99
|
|Çeyrek
|671
|687
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,06
|