***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2021 15:09
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918189
BIST
15:321.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:327,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:328,9914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0632
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:32419,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 419,05
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TRILC
|19,48
|13.074.099
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|276.447.899
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.748.823
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.436.952
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|26.494.759
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.817.953
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.813.591
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,56
|768.297.229
|% 1,06
|
|GARAN
|8,81
|725.605.446
|% -1,23
|
|THYAO
|14,61
|631.425.581
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,63
|590.994.691
|% -0,13
|
|SISE
|7,76
|560.707.272
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,26
|282.523.583
|% -1,31
|
|BJKAS
|5,04
|429.759.709
|% 9,80
|
|GARAN
|8,81
|725.605.446
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,63
|590.994.691
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,71
|202.058.576
|% -1,09
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5335
|7,5363
|% -0,40
|
|Euro
|8,9867
|8,9914
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,4495
|10,5020
|% -0,56
|
|Frank
|8,0700
|8,1186
|% -0,56
|
|Riyal
|2,0018
|2,0119
|% -0,48
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,05
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|-0,50
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:45NATEN
Yüzde 8.16 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 772 adet işlem
-
15:44NATEN
Yüzde 8.25 oranında artışla 46.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 199, 044 adet işlem
-
15:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, KOZAL
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 361
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, LOGO, BRMEN, IDEAS, VAKKO, SANKO, LUKSK, UMPAS, ACSEL, GOZDE