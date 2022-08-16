***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2022 18:10
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055971
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.026,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.026,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|360.911.657
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.278
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.717.651
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.434.449
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.822.777.695
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.572.826
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9575
|17,9637
|% 0,03
|
|Euro
|18,2784
|18,2888
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,6769
|21,7856
|% 0,41
|
|Frank
|18,8134
|18,9267
|% -0,48
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,79
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.892
|6.958
|2,00
|
|Yarım
|3.358
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-1,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL