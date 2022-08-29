***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2022 09:17
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058766
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
0
En Düşük
0
18:0518,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
18:0518,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
18:051.008,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.008,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,12
|7.727.975
|% 0,00
|
|ADEL
|30,50
|11.871.960
|% 0,00
|
|AGHOL
|72,75
|202.418.871
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,12
|7.727.975
|% 0,00
|
|ADEL
|30,50
|11.871.960
|% 0,00
|
|AGHOL
|72,75
|202.418.871
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% 0,00
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1824
|18,1899
|% 0,14
|
|Euro
|18,0875
|18,0934
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,1583
|21,2644
|% -0,49
|
|Frank
|18,6743
|18,7868
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-14,51
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.768
|6.825
|-106,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,49
|