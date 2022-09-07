***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 09:04
***OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OSTIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060822
BIST
10:023.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -18,93
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.404
En Düşük
3.363
10:0218,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:0218,0742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:02996,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,25
|Açılış
|: 996,13
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|FADE
|10,50
|3.275.003
|% 6,06
|
|QNBFL
|81,65
|8.492
|% 4,68
|
|MTRKS
|34,68
|4.457.663
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|PETUN
|36,00
|591.876
|% -2,96
|
|BALAT
|11,60
|9.663
|% -2,44
|
|BRKSN
|10,89
|9.453
|% -2,07
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 0,00
|
|HALKB
|10,85
|1.943.898.002
|% 0,00
|
|FROTO
|337,00
|1.368.395.626
|% 0,12
|
|GUBRF
|112,70
|483.238.854
|% 0,00
|
|ISDMR
|27,54
|477.418.879
|% 0,00
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 0,00
|
|HALKB
|10,85
|1.943.898.002
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,18
|235.095.796
|% 1,60
|
|IZMDC
|2,69
|144.639.336
|% 0,75
|
|DARDL
|4,07
|195.434.580
|% 0,25
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2314
|18,2392
|% 0,03
|
|Euro
|18,0647
|18,0725
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8983
|21,0031
|% -0,17
|
|Frank
|18,4388
|18,5499
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,07
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,02
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.743
|6.834
|-6,00
|
|Yarım
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.670
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,02
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|-1,17
|