***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 16:20
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 08.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849884
BIST
17:36109.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -640,47
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.375
17:366,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:367,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:36370,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,39
|Açılış
|: 370,19
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,40
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.821.388
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.766.254
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.873.870
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.310.958
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.015.981
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.226.000
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GYHOL
|25,04
|20.392.569
|% -4,43
|
|GARAN
|8,31
|1.169.476.253
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,75
|907.682.646
|% 6,71
|
|THYAO
|12,72
|638.049.716
|% 0,00
|
|ASELS
|31,78
|564.805.043
|% -0,31
|
|PETKM
|3,80
|513.906.580
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,75
|907.682.646
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,66
|512.666.210
|% 4,87
|
|GARAN
|8,31
|1.169.476.253
|% 0,24
|
|PETKM
|3,80
|513.906.580
|% 0,80
|
|IHLGM
|1,34
|152.749.370
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5920
|8,6351
|% 0,56
|
|Frank
|7,0732
|7,1158
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8045
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,58
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,70
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-21,00
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-1,33
|
Seans Raporu
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