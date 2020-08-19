***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.08.2020 16:34
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2020
Tescil Tarihi
19.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.08.2020 / 10141
Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869945
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0768
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1245
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05460,79
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -13,60
|Açılış
|: 460,79
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|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.573.595
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|341.355
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.471.936
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.325
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.973.698
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.147.140
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.072.784
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|601.775
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.643.184.907
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.947.684.981
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.481.226.977
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.274.652.558
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.179.254.982
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.947.684.981
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.481.226.977
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.090.615
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.164.173
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.274.652.558
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2963
|% -1,04
|
|Euro
|8,6684
|8,6805
|% -1,41
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% -1,65
|
|Frank
|7,9670
|8,0150
|% -1,91
|
|Riyal
|1,9357
|1,9455
|% -1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-41,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-16,15
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,19
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
|
Seans Raporu
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