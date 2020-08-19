***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVezin Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.08.2020Tescil Tarihi19.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.08.2020 / 10141AçıklamalarŞirketimizin 07.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869945BIST