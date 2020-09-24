***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.09.2020 16:16
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2020
Tescil Tarihi
19.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.08.2020 / 10141
Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.toplantısında, 2020 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876503
BIST
16:071.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 14,69
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
16:077,6434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0575
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:078,9098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:07456,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,49
|Açılış
|: 455,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:07
|CRFSA
|23,98
|22.238.851
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.588.446
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.330
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.245.907
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.169.839
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,96
|2.716.821.839
|% 5,78
|
|SISE
|6,83
|1.079.747.940
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,30
|862.786.194
|% 0,30
|
|AKBNK
|4,99
|760.872.797
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|619.138.041
|% 4,46
|
|GARAN
|6,96
|2.716.821.839
|% 5,78
|
|YKBNK
|2,11
|619.138.041
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,30
|862.786.194
|% 0,30
|
|ADESE
|2,39
|454.227.902
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,58
|272.388.256
|% 2,60
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6396
|7,6434
|% -0,75
|
|Euro
|8,9024
|8,9098
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,7233
|9,7721
|% -0,54
|
|Frank
|8,2237
|8,2732
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% -0,79
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,25
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|
Seans Raporu
16:07
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16:17METUR
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 393, 565 adet işlem
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16:16TLMAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 282, 360 adet işlem
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16:14XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 15, 000.00 milyon TL de
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16:14ACSEL
Yüzde 9.69 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 770 adet işlem
-
16:12ESCOM
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 600, 639 adet işlem