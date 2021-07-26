***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVezin Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.07.2021Tescil Tarihi26.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.07.2021-10373AçıklamalarŞirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.toplantısında, 2021 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951857BIST