***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2021 18:22
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2021
Tescil Tarihi
26.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.07.2021-10373
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.toplantısında, 2021 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951857
BIST
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501,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
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|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
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|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
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|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
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|GARAN
|8,15
|1.133.626.343
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.626.343
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5546
|8,5599
|% 0,13
|
|Euro
|10,1086
|10,1148
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8081
|11,8673
|% 0,75
|
|Frank
|9,3196
|9,3758
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2769
|2,2884
|% 0,21
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,03
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,21
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