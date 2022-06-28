***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2022 16:14
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.06.2022
Tescil Tarihi
28.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.06.2022-10608
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.06.2022 tariihinde tescil edilmiş olup, 28.06.2022 tarih ve 10608 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Komuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039718
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1130
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,23
|Açılış
|: 974,08
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.256.999
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.224
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.828.873
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.662.257
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|982.626
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.599.079
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.742.558
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.680.083
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.207.822
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.151.403
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.012.872.949
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.878.259.423
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.566.829.818
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.428.665.422
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.130.274.290
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|710.391.497
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.183.924
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.483.453
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.215.395.225
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6213
|16,6336
|% 0,65
|
|Euro
|17,4777
|17,5247
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,2382
|20,3397
|% 0,10
|
|Frank
|17,3100
|17,4143
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4192
|4,4414
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-3,01
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.487
|6.609
|17,00
|
|Yarım
|3.180
|3.232
|8,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
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17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de