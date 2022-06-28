***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVezin Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.06.2022Tescil Tarihi28.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.06.2022-10608AçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.06.2022 tariihinde tescil edilmiş olup, 28.06.2022 tarih ve 10608 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Komuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039718BIST