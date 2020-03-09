***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 840.141 61.551.909 -18.694.670 103.256.426 -347.085 102.909.341Transferler92.053 -18.786.723 18.694.670Sermaye Arttırımı22.231.000 218 22.231.218 22.231.218Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-84.601 3.530.586 3.445.985 151.725 3.597.710Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.765.186 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.765.186 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269Transferler3.530.586 -3.530.586Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-80.954 4.122.759 4.041.805 -103.709 3.938.096Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.407.412 -6.503.921Dönem Karı (Zararı)4.122.759 3.530.586Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.161.261 15.654.967Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 586.952 639.121Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler335.030 14.113.262Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8,32 335.030 14.113.262Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler259.314 133.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 259.314 133.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.664.193 17.087.664Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 7.664.193 17.087.664Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -7.710.441Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -7.710.441Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -10.006.750 -8.608.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.368.910 -25.689.474Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 210.573 239.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.511.216 -5.251.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32 -61.939 -1.050.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -46.449.277 -4.201.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.813 -22.868İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32 -46.929 -22.868İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -33.884 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler200.000 -16.039.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)200.000 -16.039.715Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -310.270 33.231.569Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 160.079 1.404.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-159.009 -7.059.474İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32 -371.572 -464.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 212.563 -6.594.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 129.583 53.170Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.755.351 666.004İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32 1.979.401 608.485İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 10.775.950 57.519Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 -1.010.871 -34.899.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.247.683 1.988.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 379.703 -30.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 3.867.980 2.019.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.407.412 -6.503.921YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI40.777.002 637.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.547.998 637.539Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.500.348 646.039Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -47.650 -8.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.325.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.315.951 -9.840.540Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.231.218Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.231.218Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri39.598 15.789.000Kredilerden Nakit Girişleri6 39.598 15.789.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.148.053 -47.904.108Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -15.148.053 -47.904.108Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-207.496 43.350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.946.361 -15.706.922Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.946.361 -15.706.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.187.629 18.894.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.241.268 3.187.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.241.268 3.187.629Ticari Alacaklar56.371.708 13.666.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 1.293.230 1.231.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 55.078.478 12.435.231Diğer Alacaklar106.152 37.838İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 102.711 37.838Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 15.839.715 16.039.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları32 15.839.715 16.039.715Stoklar10 3.851.567 3.541.297Peşin Ödenmiş Giderler22 646.739 806.818Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 36.606 28.216Diğer Dönen Varlıklar18 292.988 326.682ARA TOPLAM78.386.743 37.634.717TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.386.743 37.634.717DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.217 3.718Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.694.632 4.905.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 173.397.453 212.251.453Maddi Duran Varlıklar13 8.677.406 7.713.820Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.752 4.292Peşin Ödenmiş Giderler22 12.124.445 4.894.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.911.905 229.772.887TOPLAM VARLIKLAR277.298.648 267.407.604KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.381.031 8.233.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 8.024.668 11.966.401Ticari Borçlar3.997.440 4.156.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 41.913 413.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.955.527 3.742.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 773.999 644.416Diğer Borçlar15.715.619 2.960.268İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 4.133.819 2.154.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.581.800 805.850Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 5.008.545 6.304.820Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.916.529Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 7.554.504 4.292.863ARA TOPLAM49.652.335 38.558.217TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.652.335 38.558.217UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 78.553.694 80.204.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 5.867.619Uzun Vadeli Karşılıklar681.984 422.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 681.984 422.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 3.609.825 13.616.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.969.948 100.111.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.622.283 138.669.335ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 132.975.434 128.933.629Ödenmiş Sermaye76.231.000 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.869.310 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.524.399 3.605.353Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.524.399 3.605.353Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.786.371 3.786.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-261.972 -181.018Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.194 932.194Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları46.295.772 42.765.186Net Dönem Karı veya Zararı4.122.759 3.530.586Kontrol Gücü Olmayan Paylar-299.069 -195.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.676.365 128.738.269TOPLAM KAYNAKLAR277.298.648 267.407.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 77.638.426 124.470.029Satışların Maliyeti23 -56.905.136 -91.555.882TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.733.290 32.914.147FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)20.733.290 32.914.147Genel Yönetim Giderleri24 -3.125.577 -2.696.584Pazarlama Giderleri24 -2.800.528 -2.386.272Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.546.126 1.035.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.544.266 -8.801.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.809.045 20.064.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 7.710.441Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -210.573 -239.730FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.598.472 27.535.529Finansman Gelirleri28 4.375.488 13.840.769Finansman Giderleri29 -22.994.720 -46.250.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.020.760 -4.873.831Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 8.061.320 8.556.229Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.916.529 -28.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.977.849 8.584.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.040.560 3.682.398DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.040.560 3.682.398Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-82.199 151.812Ana Ortaklık Payları4.122.759 3.530.586Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 31 0,05410000 0,04630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-80.954 -84.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.787 -108.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.833 23.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.954 -84.601TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.959.606 3.597.797Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-103.709 151.725Ana Ortaklık Payları4.063.315 3.446.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825741BIST