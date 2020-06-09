***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.437.624 2.029.499Dönem Karı (Zararı)5.259.405 -5.189.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.653.535 6.043.025Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 175.253 228.323Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33.723 1.718.586Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8,31 33.723 1.718.586Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.451 -8.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 43.451 -8.451Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 4.724.356Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 0 4.724.356Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 2.401.108 -619.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler39.524.684 1.175.489Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 18.009 27.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.184.507 -193.384İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -2.603.211 -165.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 43.787.718 -27.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-118.216 -25.672İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -102.443 -12.957İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -15.773 -12.715Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler200.000 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)200.000 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -307.608 -769.232Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -268.300 -198.497Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler463.863 863.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 34.664 -50.939İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 429.199 914.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -12.314 4.735Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler547.962 2.064.332İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 -227.452 2.016.632İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 775.414 47.700Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 409.004 -1.582.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.592.223 985.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -34.965 64.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -2.557.258 920.570Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.437.624 2.029.499YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.686.534 -26.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.679 -26.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -85.679 -26.376Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 21.772.213 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.432.879 -759.056Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.224.145 0Kredilerden Nakit Girişleri6 10.224.145 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.672.710 -864.397Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -77.672.710 -864.397Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 15.686 105.341YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.691.279 1.244.067Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.691.279 1.244.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.241.268 3.187.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.932.547 4.431.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435Transferler3.530.586 -3.530.586 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)72.400 -5.189.015 -5.116.615 5.354 -5.111.261Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -108.618 800.362 46.427.604 -5.189.015 123.817.014 -182.840 123.634.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Transferler850.838 3.271.921 -4.122.759 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-502 5.259.405 5.258.903 16.752 5.275.655Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -262.474 1.783.032 49.567.693 5.259.405 138.234.337 -282.317 137.952.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.932.547 1.241.268Ticari Alacaklar15.153.478 56.371.708İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 3.896.441 1.293.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.257.037 55.078.478Diğer Alacaklar224.368 106.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 3.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 220.927 102.711Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 15.639.715 15.839.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları31 15.639.715 15.839.715Stoklar10 4.159.175 3.851.567Peşin Ödenmiş Giderler22 915.039 646.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 33.942 36.606Diğer Dönen Varlıklar18 330.617 292.988ARA TOPLAM39.388.881 78.386.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.388.881 78.386.743DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.217 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.676.623 4.694.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 151.625.240 173.397.453Maddi Duran Varlıklar13 8.588.871 8.677.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 713 1.752Peşin Ödenmiş Giderler22 12.124.445 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.032.109 198.911.905TOPLAM VARLIKLAR216.420.990 277.298.648KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 48.679 6.381.031Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.142.164 8.024.668Ticari Borçlar4.461.303 3.997.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 76.577 41.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.384.726 3.955.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 761.685 773.999Diğer Borçlar16.263.581 15.715.619İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 3.906.367 4.133.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.357.214 11.581.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 5.494.092 5.008.545Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.979.723 1.916.529Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.856.945 7.554.504ARA TOPLAM35.288.172 49.652.335Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.288.172 49.652.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 24.319.985 78.553.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar725.435 681.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 725.435 681.984Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 6.010.933 3.609.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.180.798 94.969.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.468.970 144.622.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 138.234.337 132.975.434Ödenmiş Sermaye76.231.000 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.869.310 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.523.897 3.524.399Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.523.897 3.524.399Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.786.371 3.786.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-262.474 -261.972Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.783.032 932.194Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.567.693 46.295.772Net Dönem Karı veya Zararı5.259.405 4.122.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar-282.317 -299.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.952.020 132.676.365TOPLAM KAYNAKLAR216.420.990 277.298.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 42.031.840 5.789.443Satışların Maliyeti23 -25.657.143 -3.016.826TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.374.697 2.772.617BRÜT KAR (ZARAR)16.374.697 2.772.617Genel Yönetim Giderleri24 -790.559 -892.496Pazarlama Giderleri24 -683.106 -679.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 21.090 100.474Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -86.237 -1.801.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.835.885 -499.547Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -18.009 -27.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.817.876 -526.679Finansman Gelirleri27 3.145.124 1.155.362Finansman Giderleri28 -10.205.508 -6.428.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.757.492 -5.799.998Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -2.468.144 616.337Dönem Vergi (Gideri) Geliri-63.174 -23.873Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.404.970 640.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.289.348 -5.183.661DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.289.348 -5.183.661Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.943 5.354Ana Ortaklık Payları5.259.405 -5.189.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başı Kazanç 30 -0,06900000 -0,06810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-502 -72.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.066 -92.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler564 20.421Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-502 -72.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.288.846 -5.256.061Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.752 5.354Ana Ortaklık Payları5.272.094 -5.261.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850342BIST