***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler3.530.586 -3.530.586 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)53.306 -6.670.599 -6.617.293 3.988 -6.613.305Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -127.712 800.362 46.427.604 -6.670.599 122.316.336 -184.206 122.132.130Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Transferler850.838 3.271.921 -4.122.759 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-204.273 -1.295.682 -1.295.682 -52.719 -1.348.401Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -466.245 1.783.032 49.567.693 -1.295.682 131.475.479 -375.954 131.099.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.522.963 6.910.673Dönem Karı (Zararı)-1.295.682 -6.670.599Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.502.996 3.362.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 213.844 287.533Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler195.273 1.710.761Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8,31 195.273 1.710.761Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler374.778 35.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 374.778 35.274Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler498.975 4.993.776Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 498.975 4.993.776Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 220.126 -3.664.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.315.649 10.218.888Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 44.551 49.465Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.242.058 655.807İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -2.620.326 -180.152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 46.862.384 835.959Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.011 -68.091İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -141.524 -55.376İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -24.487 -12.715Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler24.500 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)24.500 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -638.191 -850.336Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -284.938 -120.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-122.302 1.410.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 57.914 -106.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -180.216 1.517.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 134.209 92.864Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.886.237 10.213.860İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 -443.183 2.714.252İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -9.443.054 7.499.608Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 -435.683 -1.646.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.403.693 482.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -35.925 -18.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 1.439.618 500.578Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.522.963 6.910.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.704.608 -1.022.933Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-252.605 -1.022.933Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -252.605 -1.022.933Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 34.957.213 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.118.785 -8.385.666Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.176.671 0Kredilerden Nakit Girişleri6 10.176.671 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.944.421 -8.465.162Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -77.944.421 -8.465.162Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -351.035 79.496YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.108.786 -2.497.926NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.108.786 -2.497.926DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.241.268 3.187.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.350.054 689.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.350.054 1.241.268Ticari Alacaklar11.934.377 56.371.708İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 3.913.556 1.293.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.020.821 55.078.478Diğer Alacaklar272.163 106.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 3.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 268.722 102.711Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15.815.215 15.839.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 15.815.215 15.839.715Stoklar10 4.489.758 3.851.567Peşin Ödenmiş Giderler22 931.677 646.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 32.350 36.606Diğer Dönen Varlıklar18 333.169 292.988ARA TOPLAM36.158.763 78.386.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.158.763 78.386.743DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.217 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.650.081 4.694.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 138.440.240 173.397.453Maddi Duran Varlıklar13 8.717.444 8.677.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 475 1.752Peşin Ödenmiş Giderler22 12.124.445 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR163.948.902 198.911.905TOPLAM VARLIKLAR200.107.665 277.298.648KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 6.381.031Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.595.899 8.024.668Ticari Borçlar3.873.984 3.997.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 99.827 41.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.774.157 3.955.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 908.208 773.999Diğer Borçlar5.830.536 15.715.619İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 3.690.636 4.133.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.139.900 11.581.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 4.574.341 5.008.545Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 5.036.854 1.916.529Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.964.921 7.554.504ARA TOPLAM28.064.743 49.652.335Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.064.743 49.652.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.932.239 78.553.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar1.056.762 681.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin U 3.609.825Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.943.397 94.969.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.008.140 144.622.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 131.475.479 132.975.434Ödenmiş Sermaye76.231.000 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.869.310 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.320.126 3.524.399Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.320.126 3.524.399Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.786.371 3.786.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-466.245 -261.972Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.783.032 932.194Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.567.693 46.295.772Net Dönem Karı veya Zararı-1.295.682 4.122.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar-375.954 -299.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR131.099.525 132.676.365TOPLAM KAYNAKLAR200.107.665 277.298.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 57.802.437 11.782.423 15.770.597 5.992.980Satışların Maliyeti23 -42.047.596 -5.981.029 -16.390.453 -2.964.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.754.841 5.801.394 -619.856 3.028.777FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)15.754.841 5.801.394 -619.856 3.028.777Genel Yönetim Giderleri24 -1.570.028 -1.640.262 -779.469 -747.766Pazarlama Giderleri24 -1.478.201 -1.389.355 -795.095 -710.213Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 140.764 881.785 119.674 781.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -257.146 -2.175.305 -170.909 -374.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.590.230 1.478.257 -2.245.655 1.977.804Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -44.551 -49.465 -26.542 -22.333FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.545.679 1.428.792 -2.272.197 1.955.471Finansman Gelirleri27 4.136.162 1.021.613 991.038 -133.749Finansman Giderleri28 -12.586.271 -12.754.821 -2.380.763 -6.326.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.095.570 -10.304.416 -3.661.922 -4.504.418Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -5.443.971 3.640.891 -2.975.827 3.024.554Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.159.285 -39.105 -5.096.111 -15.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-284.686 3.679.996 2.120.284 3.039.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.348.401 -6.663.525 -6.637.749 -1.479.864DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-1.348.401 -6.663.525 -6.637.749 -1.479.864Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.719 7.074 -82.662 1.720Ana Ortaklık Payları-1.295.682 -6.670.599 -6.555.087 -1.481.584Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başı Kazanç 30 -0,01700000 -0,08750000 -0,08600000 -0,01940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-204.273 -53.306 -203.771 19.094Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-274.150 -68.342 -273.084 24.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.877 15.036 69.313 -5.385Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-204.273 -53.306 -203.771 19.094TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.552.674 -6.716.831 -6.841.520 -1.460.770Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-76.885 3.988 -93.637 -1.366Ana Ortaklık Payları-1.475.789 -6.720.819 -6.747.883 -1.459.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869565BIST