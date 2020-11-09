***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435Transferler3.530.586 -3.530.586 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-22.699 -3.981.311 11.609 -3.969.702Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -203.717 932.194 46.427.604 -3.958.612 124.952.318 -176.585 124.775.733Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Transferler850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-266.177 989.981 723.804 1.680 725.484Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -528.149 1.783.032 49.567.963 989.981 133.699.238 -297.389 133.401.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.825.548 7.973.499Dönem Karı (Zararı)989.981 -3.958.612Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.369.251 1.361.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 449.229 430.693Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler89.160 1.410.096Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 89.160 1.410.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler628.872 123.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 628.872 123.657Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 2.818.017Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 0 2.818.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 1.201.990 -3.421.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.466.316 10.571.103Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -15.038 140.985Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.082.201 624.807İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -2.702.682 -122.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 44.784.883 747.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.641 -60.360İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -34.154 -46.188İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -24.487 -14.172Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler402.848 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)402.848 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -963.730 -381.898Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 20.352 -213.538Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-381.516 715.585İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 11.801 -91.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -393.317 807.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 176.563 93.334Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.894.375 11.176.963İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 -526.777 3.345.969İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -9.367.598 7.830.994Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 -873.325 -1.851.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.970.977 326.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 305.865 68.409Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 1.665.112 258.080Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.825.548 7.973.499YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.682.180 -1.131.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-275.033 -1.131.133Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -242.083 -1.131.133Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -32.950 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 34.957.213 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.337.771 -9.317.209Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.176.575 0Kredilerden Nakit Girişleri6 10.176.575 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.174.775 -9.306.884Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -78.174.775 -9.306.884Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -339.571 -10.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.169.957 -2.474.843Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.169.957 -2.474.843DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.241.268 3.187.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.411.225 712.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.411.225 1.241.268Ticari Alacaklar14.200.347 56.371.708İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 3.995.912 1.293.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.204.435 55.078.478Diğer Alacaklar164.793 106.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 3.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 161.352 102.711Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 15.436.867 15.839.715Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları31 15.436.867 15.839.715Stoklar10 4.815.297 3.851.567Peşin Ödenmiş Giderler22 626.387 646.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 39.094 36.606Diğer Dönen Varlıklar18 609.974 292.988ARA TOPLAM39.303.984 78.386.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.303.984 78.386.743DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 16.217 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.709.670 4.694.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 138.440.240 173.397.453Maddi Duran Varlıklar13 8.504.724 8.677.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 238 1.752Peşin Ödenmiş Giderler22 12.124.924 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR163.796.013 198.911.905TOPLAM VARLIKLAR203.099.997 277.298.648KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 6.381.031Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.054.097 8.024.668Ticari Borçlar3.614.770 3.997.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 53.714 41.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.561.056 3.955.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 950.562 773.999Diğer Borçlar5.822.398 15.715.619İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 3.607.042 4.133.819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.215.356 11.581.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 4.136.389 5.008.545Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 5.700.995 1.916.529Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.358.907 7.554.504ARA TOPLAM27.918.118 49.652.335Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.918.118 49.652.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.532.914 78.553.694Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar1.310.856 681.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.310.856 681.984Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 4.811.815 3.609.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.780.030 94.969.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.698.148 144.622.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.699.238 132.975.434Ödenmiş Sermaye76.231.000 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.869.310 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.258.222 3.524.399Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.258.222 3.524.399Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.786.371 3.786.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-528.149 -261.972Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.783.032 932.194Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.567.693 46.295.772Net Dönem Karı veya Zararı989.981 4.122.759Kontrol Gücü Olmayan Paylar-297.389 -299.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.401.849 132.676.365TOPLAM KAYNAKLAR203.099.997 277.298.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 64.267.212 19.452.622 6.464.775 7.670.199Satışların Maliyeti23 -46.459.635 -10.308.905 -4.412.039 -4.327.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.807.577 9.143.717 2.052.736 3.342.323FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)17.807.577 9.143.717 2.052.736 3.342.323Genel Yönetim Giderleri24 -2.316.551 -2.395.977 -746.523 -755.715Pazarlama Giderleri24 -2.739.323 -1.957.477 -1.261.122 -568.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 4.613.221 1.738.018 4.472.457 856.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -181.496 -2.650.197 75.650 -474.892ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.183.428 3.878.084 4.593.198 2.399.827Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 15.038 -140.985 59.589 -91.520FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.198.466 3.737.099 4.652.787 2.308.307Finansman Gelirleri27 4.992.929 4.019.833 856.767 2.998.220Finansman Giderleri28 -13.987.699 -15.087.932 -1.401.428 -2.333.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.203.696 -7.331.000 4.108.126 2.973.416Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -7.127.945 3.364.164 -1.683.974 -276.727Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.823.426 -58.505 -664.141 -19.400Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.304.519 3.422.669 -1.019.833 -257.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.075.751 -3.966.836 2.424.152 2.696.689DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.075.751 -3.966.836 2.424.152 2.696.689Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar85.770 -8.224 138.489 -15.298Ana Ortaklık Payları989.981 -3.958.612 2.285.663 2.711.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 30 0,01300000 -0,05190000 -0,00031670 0,03560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-266.177 22.699 -61.904 76.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-341.251 29.100 -67.101 97.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.074 -6.401 5.197 -21.437Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-266.177 22.699 -61.904 76.005TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)809.574 -3.944.137 2.362.248 2.772.694Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.680 11.609 78.565 7.621Ana Ortaklık Payları807.894 -3.955.746 2.283.683 2.765.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887545BIST