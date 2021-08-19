***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435Transferler3.530.586 -3.530.586Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)53.306 -6.670.599 -6.617.293 3.988 -6.613.305Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -127.712 800.362 46.427.604 -6.670.599 122.316.336 -184.206 122.132.130Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339Transferler15.147 17.082.758 -17.097.905 0 0 0Sermaye Arttırımı57.173.250 5.699.871 62.873.121 0 62.873.121Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)217.235 8.814.137 9.031.372 159.645 9.191.017Dönem Sonu Bakiyeler133.404.250 7.569.181 7.112.433 -268.605 1.798.179 66.650.451 8.814.137 225.080.026 -161.549 224.918.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.258.519 34.522.963Dönem Karı (Zararı)8.814.137 -1.295.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.651.565 1.502.996Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 307.165 213.844Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.333 195.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -16.333 195.273Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler514.882 374.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 514.882 374.778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-325.583 498.975Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 -325.583 498.975Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -3.131.696 220.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.421.091 34.315.649Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 18.490 44.551Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler461.761 44.242.058İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -101.656 -2.620.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 563.417 46.862.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.972.147 -166.011İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -32.984.862 -141.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 12.715 -24.487Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler478.280 24.500Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)478.280 24.500Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -899.789 -638.191Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -8.139.471 -284.938Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.857.280 -122.302İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 -25.668 57.914İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.882.948 -180.216Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 25.841 134.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.444.673 -9.886.237İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 -40.159 -443.183İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.404.514 -9.443.054Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 -177.715 -435.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.628.948 1.403.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 369.465 -35.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -5.998.413 1.439.618Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.258.519 34.522.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.218.047 34.704.608Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.373.047 -252.605Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.373.047 -252.605Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.155.000 34.957.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.291.601 -68.118.785Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.873.121 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.873.121 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.667.425 10.176.671Kredilerden Nakit Girişleri6 5.667.425 10.176.671Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.705.225 -77.944.421Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.705.225 -77.944.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 456.280 -351.035YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.815.035 1.108.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.815.035 1.108.786DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.471.543 1.241.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.286.578 2.350.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.286.578 8.471.543Ticari Alacaklar7.091.868 7.550.084İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 251.948 150.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.839.920 7.399.792Diğer Alacaklar33.868.780 177.325İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 27.513.441 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.355.339 173.884Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 13.508.966 13.987.246Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları31 13.508.966 13.987.246Stoklar10 5.752.800 4.853.011Peşin Ödenmiş Giderler22 732.583 850.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 187.560 771.004Diğer Dönen Varlıklar18 1.143.956 1.028.425ARA TOPLAM95.573.091 37.688.638Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.573.091 37.688.638DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 3.502 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.940.865 4.959.355Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 160.586.627 162.741.627Maddi Duran Varlıklar13 14.021.228 10.955.346Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.208.446 0Diğer Maddi Duran Varlıklar11.812.782 10.955.346Peşin Ödenmiş Giderler22 20.479.781 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR200.032.003 190.796.990TOPLAM VARLIKLAR295.605.094 228.485.628KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.444.645 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.983.012 2.560.222Ticari Borçlar5.622.391 3.767.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 67.749 93.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.554.642 3.674.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 923.454 897.613Diğer Borçlar4.442.159 5.886.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 3.479.726 3.519.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 962.433 2.366.947Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 4.992.812 5.139.327Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 145.369 581.355Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 96.474 4.914.108ARA TOPLAM20.930.316 24.027.356Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.930.316 24.027.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.890.845 23.121.663Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar1.776.755 1.261.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.776.755 1.261.873Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 11.964.256 15.095.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.756.301 51.603.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.686.617 75.631.289ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 225.080.026 153.175.533Ödenmiş Sermaye133.404.250 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.569.181 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.843.828 6.626.593Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.843.828 6.626.593Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.112.433 7.112.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-268.605 -485.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.798.179 1.783.032Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.650.451 49.567.693Net Dönem Karı veya Zararı8.814.137 17.097.905Kontrol Gücü Olmayan Paylar-161.549 -321.194TOPLAM ÖZKAYNAKLAR224.918.477 152.854.339TOPLAM KAYNAKLAR295.605.094 228.485.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 23.094.587 57.802.437 13.214.159 15.770.597Satışların Maliyeti23 -15.179.281 -42.047.596