***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365Transferler850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)989.981 989.981 85.770 1.075.751Dönem Karı (Zararı)989.981 989.981 85.770 1.075.751Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-266.177 -266.177 -84.090 -350.267Dönem Sonu Bakiyeler76.231.000 1.869.310 3.786.371 -528.149 1.783.032 49.567.693 989.981 133.699.238 -297.389 133.401.849Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339Transferler504.889 16.593.016 -17.097.905 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.617.823 10.617.823 75.512 10.693.335Dönem Karı (Zararı)10.617.823 10.617.823 75.512 10.693.335Sermaye Arttırımı81.186.015 5.699.870 -24.012.765 62.873.120 62.873.120Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)318.335 -185.703 132.632 27.897.360 28.029.992Dönem Sonu Bakiyeler157.417.015 7.569.180 7.112.433 -167.505 2.287.921 41.962.241 10.617.823 226.799.108 27.651.678 254.450.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.094.148 35.825.548Dönem Karı (Zararı)10.402.462 989.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.541.296 2.369.251Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 474.810 449.229Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.625.942 89.160Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -1.625.942 89.160Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler383.977 628.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 383.977 628.872Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-211.519 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -211.519 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -3.562.622 1.201.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.955.314 32.466.316Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.333 -15.038Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler337.148 42.082.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -177.678 -2.702.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 514.826 44.784.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.755.354 -58.641İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -7.768.070 -34.154İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 12.716 -24.487Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler730.642 402.848Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)730.642 402.848Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.954.139 -963.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -8.035.209 20.352Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.442.833 -381.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 96.419 11.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.346.414 -393.317Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 52.062 176.563Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.551.086 -9.894.375İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 173.725 -526.777İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.724.811 -9.367.598Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 -280.430 -873.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.943.114 1.970.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -412.147 305.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -2.530.967 1.665.112Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.094.148 35.825.548YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.258.009 34.682.180İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-24.198.468 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-27.500.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.714.541 -275.033Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.714.541 -242.083Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -32.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 2.155.000 34.957.213FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.814.957 -68.337.771Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.885.885 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.885.885 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.038.867 10.176.575Kredilerden Nakit Girişleri6 7.038.867 10.176.575Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.806.229 -78.174.775Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.806.229 -78.174.775Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 696.434 -339.571YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.462.800 2.169.957Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.462.800 2.169.957DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.471.543 1.241.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.934.343 3.411.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.746.086 8.471.543Ticari Alacaklar12.633.083 7.550.084İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 327.970 150.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.305.113 7.399.792Diğer Alacaklar8.486.451 177.325İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 5.390 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.481.061 173.884Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13.256.604 13.987.246Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 13.256.604 13.987.246Stoklar10 8.031.297 4.853.011Peşin Ödenmiş Giderler22 1.296.708 850.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 1.314.239 771.004Diğer Dönen Varlıklar18 2.038.543 1.028.425ARA TOPLAM101.803.011 37.688.638Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.803.011 37.688.638DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 51.373 16.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.958.023 4.959.355Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 161.316.627 162.741.627Maddi Duran Varlıklar13 54.763.539 10.955.346Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.333.430 0Diğer Maddi Duran Varlıklar52.430.109 10.955.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 63.622 0Peşin Ödenmiş Giderler22 20.502.685 12.124.445TOPLAM DURAN VARLIKLAR241.655.869 190.796.990TOPLAM VARLIKLAR343.458.880 228.485.628KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.424.261 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.328.344 2.560.222Ticari Borçlar8.453.514 3.767.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 189.836 93.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.263.678 3.674.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.362.395 897.613Diğer Borçlar4.374.844 5.886.832İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 3.693.610 3.519.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 681.234 2.366.947Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 11.573.735 5.139.327Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 4.286.859 581.355Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 914.089 4.914.108ARA TOPLAM34.998.041 24.027.356Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.998.041 24.027.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.338.150 23.121.663Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 12.124.445 12.124.445Uzun Vadeli Karşılıklar2.354.109 1.261.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.354.109 1.261.873Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 16.193.349 15.095.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.010.053 51.603.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.008.094 75.631.289ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 226.799.108 153.175.533Ödenmiş Sermaye157.417.015 76.231.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.569.180 1.869.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.944.928 6.626.593Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.944.928 6.626.593Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.112.433 7.112.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-167.505 -485.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.287.921 1.783.032Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.962.241 49.567.693Net Dönem Karı veya Zararı10.617.823 17.097.905Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.651.678 -321.194TOPLAM ÖZKAYNAKLAR254.450.786 152.854.339TOPLAM KAYNAKLAR343.458.880 228.485.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 32.146.501 64.267.212 9.051.914 6.464.775Satışların Maliyeti23 -21.748.533 -46.459.635 -6.569.252 -4.412.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.397.968 17.807.577 2.482.662 2.052.736BRÜT KAR (ZARAR)10.397.968 17.807.577 2.482.662 2.052.736Genel Yönetim Giderleri24 -3.672.409 -2.316.551 -1.064.483 -746.523Pazarlama Giderleri24 -2.774.374 -2.739.323 -907.170 -1.261.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 2.403.447 4.613.221 2.142.143 4.472.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -367.048 -181.496 -1.765 75.650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.987.584 17.183.428 2.651.387 4.593.198Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -1.334 15.038 17.157 59.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.986.250 17.198.466 2.668.544 4.652.787Finansman Gelirleri27 7.630.231 4.992.929 2.332.627 856.767Finansman Giderleri28 -3.584.236 -13.987.699 -876.981 -1.401.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.032.245 8.203.696 4.124.190 4.108.126Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 661.089 -7.127.945 -2.272.657 -1.683.974Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.840.123 -5.823.426 -2.694.754 -664.141Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.501.212 -1.304.519 422.097 -1.019.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.693.334 1.075.751 1.851.533 2.424.152DÖNEM KARI (ZARARI)10.693.334 1.075.751 1.851.533 2.424.152Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar75.512 85.770 47.848 138.489Ana Ortaklık Payları10.617.822 989.981 1.803.685 2.285.663Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başı Kazanç 30 0,07670000 0,00990000 0,01510000 0,02280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar318.335 -266.177 101.100 -61.904Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)438.923 -341.251 142.288 -67.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-120.588 75.074 -41.188 5.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)318.335 -266.177 101.100 -61.904TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.011.669 809.574 1.952.633 2.362.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.972.872 1.680 27.813.227 78.565Ana Ortaklık Payları-16.961.203 807.894 -25.860.594 2.283.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976647BIST