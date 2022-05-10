***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339Transferler17.097.905 -17.097.905Sermaye Arttırımı57.173.250 5.699.870 62.873.120 62.873.120Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)101.010 110.006 211.016 -14.973 196.043Dönem Sonu Bakiyeler133.404.250 7.569.180 7.112.433 -384.830 1.783.032 66.665.598 110.006 216.259.669 -336.167 215.923.502Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 28.699.135 243.721.858 36.804.854 280.526.712Transferler954.238 27.744.897 -28.699.135Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-691.663 11.471.137 10.779.474 5.831.902 16.611.376Dönem Sonu Bakiyeler157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.869.166 3.247.519 69.594.002 11.471.137 254.501.332 42.636.756 297.138.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.793.600 -14.769.083Dönem Karı (Zararı)11.471.137 110.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler183.428 -1.325.027Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 273.625 145.591Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-668.995 48.834Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -699.314 48.834Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.319 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.789.466 54.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.789.466 54.318Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-212.947 -852.143Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -212.947 -852.143Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -997.721 -721.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.448.165 -13.554.062Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 62.791 130.887Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.514.841 -770.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -102.163 -71.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.412.678 -699.243Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.658.348 85.899İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 2.684.640 85.899İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -26.292 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler2.544.723 500.000Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)2.544.723 500.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -6.751.404 -1.015.134Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22 -3.140.520 -3.073.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler801.896 1.056.275İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 92.832 193.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 709.064 863.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 411.859 -52.929Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler336.325 -1.088.712İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 201.865 60.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 134.460 -1.148.849Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 4.373.406 50.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.230.748 -9.376.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 1.275.918 -4.936.106Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -14.506.666 -4.440.209Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.793.600 -14.769.083YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.858.027 984.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.436.107 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.436.107 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-945.866 -1.170.246Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -945.866 -1.170.246Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından KaynaklanaGirişleri6 8.559.534 2.914.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.041.051 -605.735Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.041.051 -605.735Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 12.433.127 43.619YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.016.037 51.440.980NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.016.037 51.440.980DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.228.687 8.471.543DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.244.724 59.912.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 79.244.724 76.228.687Ticari Alacaklar45.301.904 28.693.279İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 214.030 111.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.087.874 28.581.412Diğer Alacaklar26.379 2.684.942İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 3.225 3.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.154 2.681.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 8.897.800 11.442.523Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları31 8.897.800 11.442.523Stoklar10 17.584.444 10.863.359Peşin Ödenmiş Giderler22 4.074.011 628.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 51.838 1.668.750Diğer Dönen Varlıklar18 3.111.036 2.948.709ARA TOPLAM158.292.136 135.158.772TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR158.292.136 135.158.772DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 1.154.973 549.444Diğer Alacaklar8 51.590 51.374Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.882.816 4.945.606Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 162.994.127 169.234.127Maddi Duran Varlıklar13 63.308.621 62.652.290Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar2.413.659 2.432.601Diğer Maddi Duran Varlıklar60.894.962 60.219.689Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 14.816 17.848Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 14.816 17.848Peşin Ödenmiş Giderler22 20.901.634 21.027.935TOPLAM DURAN VARLIKLAR253.308.577 258.478.624TOPLAM VARLIKLAR411.600.713 393.637.396KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.497.148 1.424.919Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.841.725 2.191.590Ticari Borçlar13.185.722 12.430.048İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 274.565 181.733İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 12.911.157 12.248.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.686.412 1.274.553Diğer Borçlar2.360.912 1.978.365İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 1.096.967 895.102İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.263.945 1.083.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 19.908.596 15.888.558Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 2.785.041 11.961.605Kısa Vadeli Karşılıklar15 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 280.000 280.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 269.706 408.599ARA TOPLAM47.815.262 47.838.237TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.815.262 47.838.237UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.349.706 22.766.534Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 20.862.545 20.862.545Uzun Vadeli Karşılıklar5.109.045 3.319.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 5.109.045 3.319.579Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 17.326.067 18.323.788TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.647.363 65.272.446TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER114.462.625 113.110.683ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 254.501.332 243.721.859Ödenmiş Sermaye157.417.015 157.417.015Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.569.180 7.569.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.202.479 5.894.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.202.479 5.894.142Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.071.645 7.071.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.869.166 -1.177.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.247.519 2.293.281Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları69.594.002 41.849.105Net Dönem Karı veya Zararı11.471.137 28.699.136Kontrol Gücü Olmayan Paylar42.636.756 36.804.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR297.138.088 280.526.713TOPLAM KAYNAKLAR411.600.713 393.637.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 47.125.634 9.880.428Satışların Maliyeti-27.991.576 -7.678.846TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.134.058 2.201.582BRÜT KAR (ZARAR)23 19.134.058 2.201.582Genel Yönetim Giderleri24 -2.258.249 -1.048.980Pazarlama Giderleri24 -1.389.848 -1.070.619Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.240.634 71.005Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -253.288 -242.247ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.473.307 -89.259Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -62.791 -130.888FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.410.516 -220.147Finansman Gelirleri27 7.388.795 1.822.033Finansman Giderleri28 -4.749.992 -1.501.697SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.049.319 100.189Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -1.746.280 -71.302Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.785.041 -767.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.038.761 695.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.303.039 28.887DÖNEM KARI (ZARARI)17.303.039 28.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.831.902 -81.119Ana Ortaklık Payları11.471.137 110.006Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-691.663 101.010Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-504.644 58.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-187.019 42.418Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-691.663 101.010TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.611.376 129.897Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.831.902 -14.973Ana Ortaklık Payları10.779.474 144.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028918BIST