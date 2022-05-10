***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 20:58
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
17.097.905 -17.097.905
Sermaye Arttırımı
57.173.250 5.699.870 62.873.120 62.873.120
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
101.010 110.006 211.016 -14.973 196.043
Dönem Sonu Bakiyeler
133.404.250 7.569.180 7.112.433 -384.830 1.783.032 66.665.598 110.006 216.259.669 -336.167 215.923.502
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 28.699.135 243.721.858 36.804.854 280.526.712
Transferler
954.238 27.744.897 -28.699.135
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-691.663 11.471.137 10.779.474 5.831.902 16.611.376
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.869.166 3.247.519 69.594.002 11.471.137 254.501.332 42.636.756 297.138.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.793.600 -14.769.083
Dönem Karı (Zararı)
11.471.137 110.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.428 -1.325.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 273.625 145.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-668.995 48.834
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -699.314 48.834
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.319 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.789.466 54.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.789.466 54.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-212.947 -852.143
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -212.947 -852.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -997.721 -721.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.448.165 -13.554.062
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 62.791 130.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.514.841 -770.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -102.163 -71.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.412.678 -699.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.658.348 85.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 2.684.640 85.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -26.292 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
2.544.723 500.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
2.544.723 500.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.751.404 -1.015.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -3.140.520 -3.073.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
801.896 1.056.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 92.832 193.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 709.064 863.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 411.859 -52.929
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
336.325 -1.088.712
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 201.865 60.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 134.460 -1.148.849
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 4.373.406 50.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.230.748 -9.376.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 1.275.918 -4.936.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -14.506.666 -4.440.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.793.600 -14.769.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.858.027 984.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.436.107 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.436.107 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-945.866 -1.170.246
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -945.866 -1.170.246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından KaynaklanaGirişleri
6 8.559.534 2.914.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.041.051 -605.735
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.041.051 -605.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 12.433.127 43.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.016.037 51.440.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.016.037 51.440.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.228.687 8.471.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.244.724 59.912.523
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.244.724 76.228.687
Ticari Alacaklar
45.301.904 28.693.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 214.030 111.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.087.874 28.581.412
Diğer Alacaklar
26.379 2.684.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.225 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.154 2.681.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 8.897.800 11.442.523
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
31 8.897.800 11.442.523
Stoklar
10 17.584.444 10.863.359
Peşin Ödenmiş Giderler
22 4.074.011 628.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 51.838 1.668.750
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.111.036 2.948.709
ARA TOPLAM
158.292.136 135.158.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.292.136 135.158.772
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7 1.154.973 549.444
Diğer Alacaklar
8 51.590 51.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.882.816 4.945.606
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 162.994.127 169.234.127
Maddi Duran Varlıklar
13 63.308.621 62.652.290
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.413.659 2.432.601
Diğer Maddi Duran Varlıklar
60.894.962 60.219.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.816 17.848
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.816 17.848
Peşin Ödenmiş Giderler
22 20.901.634 21.027.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
253.308.577 258.478.624
TOPLAM VARLIKLAR
411.600.713 393.637.396
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.497.148 1.424.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.841.725 2.191.590
Ticari Borçlar
13.185.722 12.430.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 274.565 181.733
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.911.157 12.248.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.686.412 1.274.553
Diğer Borçlar
2.360.912 1.978.365
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 1.096.967 895.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.263.945 1.083.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 19.908.596 15.888.558
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 2.785.041 11.961.605
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 269.706 408.599
ARA TOPLAM
47.815.262 47.838.237
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.815.262 47.838.237
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.349.706 22.766.534
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 20.862.545 20.862.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.109.045 3.319.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.109.045 3.319.579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 17.326.067 18.323.788
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.647.363 65.272.446
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.462.625 113.110.683
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 254.501.332 243.721.859
Ödenmiş Sermaye
157.417.015 157.417.015
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.180 7.569.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.202.479 5.894.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.202.479 5.894.142
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.071.645 7.071.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.869.166 -1.177.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.247.519 2.293.281
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
69.594.002 41.849.105
Net Dönem Karı veya Zararı
11.471.137 28.699.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.636.756 36.804.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
297.138.088 280.526.713
TOPLAM KAYNAKLAR
411.600.713 393.637.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 47.125.634 9.880.428
Satışların Maliyeti
-27.991.576 -7.678.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.134.058 2.201.582
BRÜT KAR (ZARAR)
23 19.134.058 2.201.582
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.258.249 -1.048.980
Pazarlama Giderleri
24 -1.389.848 -1.070.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.240.634 71.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -253.288 -242.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.473.307 -89.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -62.791 -130.888
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.410.516 -220.147
Finansman Gelirleri
27 7.388.795 1.822.033
Finansman Giderleri
28 -4.749.992 -1.501.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.049.319 100.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.746.280 -71.302
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.785.041 -767.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.038.761 695.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.303.039 28.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.303.039 28.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.831.902 -81.119
Ana Ortaklık Payları
11.471.137 110.006
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691.663 101.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-504.644 58.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-187.019 42.418
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-691.663 101.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.611.376 129.897
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.831.902 -14.973
Ana Ortaklık Payları
10.779.474 144.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028918
BIST