***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.01.2020Genel Kurul Tarihi 04.02.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.02.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan Satış işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Şirketimizin Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - Dilek, temenni ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 3. Madde_Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamamasıHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erteleme_Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 04.02.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine yapılamamıştır. Uygulamada ikinci genel kurulun, ilk genel kuruldan iki gün sonra yapılması örnek alınarak 06.02.2020 yapılması planlanan 2. Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın, Ticaret Bakanlığı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgi çerçevesinde 06.02.2020 tarihinde yapılmasının uygun olmayacağı anlaşılmıştır. Yönetim Kurlumuzun 04.02.2020 tarihli kararı ile 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.03.2020 tarihinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816958BIST