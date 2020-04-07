***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sürecinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.02.2020Genel Kurul Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan Satış işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Şirketimizin Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - Dilek, temenni ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 3. Madde_Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Adem ARICI oy toplama memurluğuna Ömer Serdar MARASALI ve tutanak yazmanlığına İsa GÖÇER'in seçilmelerine oy birliği ilekarar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN görevlendirilmiştir.2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.3. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan Satış işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına görea) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı (1,4378 TL) olduğu,c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların grup ayırmaksızın tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,g) Gündem'in 4. maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurul'unun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi'nin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen "Satış" işleminin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 6.nci maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,hususlarında Genel Kurul'a Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.4. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde "Ayrılma hakkı" kullanımında "Satış" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli pay ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararı görüşülmüş olup, söz konusu karar, oylamaya sunuldu katılanların oy birliği kabul edildi.5. Şirketimizin Ostim'de bulunan 42714 ada 2 parsel, 17177 ada 1 parsel ve 42782 ada 1 parseldeki gayrimenkullerimiz KDV hariç 46.296.296,30 TL karşılığında İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi İşletmesi'ne satılmasının Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda madde oy birliği ile kabul edildi.6. Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak satış işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile satış işleminin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin 5.maddesinin itiraz gelmemesi ve kabul görmesi nedeniyle ilgili gündem maddesi ile ilgili işlem yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.7. Dilek ve temennilerde Şirket bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Turan EROL söz alarak Ostim ailesine katılmasıyla ilgili konuşma yaptır. Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 11:50'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 04.03.2020 Yenimahalle/ANKARAHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2.Olağan_Üstü_GK_Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 04.03.2020_2.Olağan_Üstü_GK_Hazirun_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 04.03.2020 tarihinde gerçekleşen 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Tescile tabi husus olmaması nedeniyle posta yolu ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835707BIST