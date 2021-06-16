***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Tarihi 16.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A OstimGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması5 - 2020 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,10 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin (SPK'ya yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılanması durumunda) görüşülmesi ve onaylanması,11 - Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan 2020 yılı faaliyet karı ve geçmiş yıllar kârlarının bedelsiz pay verilerek dağıtılmasının genel kurul tarafından onaylaması ve SPK'ya kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı için yapmış olduğumuz başvurunun sonuçlanmamış olması halinde bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,13 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamamasıHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 16.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942644BIST