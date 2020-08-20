***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
20.08.2020 11:29
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili olarak toplanan olağanüstü genel kurulda hak kullanımı yapılmamıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870299
BIST
14:191.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:197,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:198,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0712
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7096
En Düşük
8,6034
14:19456,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,43
|Açılış
|: 456,95
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:19
|BERA
|8,47
|30.363.870
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.382.709
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.505.646
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,47
|2.251.528.534
|% 5,67
|
|TUPRS
|87,65
|1.866.523.378
|% 1,98
|
|RTALB
|60,05
|568.641.799
|% 3,18
|
|GARAN
|7,16
|555.827.813
|% -1,65
|
|TCELL
|15,30
|459.506.895
|% 0,33
|
|PETKM
|4,47
|2.251.528.534
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,03
|378.161.335
|% -1,46
|
|KRDMD
|2,99
|398.991.227
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,83
|374.691.061
|% 6,79
|
|YKBNK
|2,15
|201.997.547
|% -1,38
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3480
|7,3531
|% 0,88
|
|Euro
|8,7001
|8,7096
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6215
|9,6697
|% 1,00
|
|Frank
|8,0333
|8,0817
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-75,36
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-36,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,23
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|