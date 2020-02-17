***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteOstim Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte pdf olarak sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819523BIST