***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 16:30
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ostim Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte pdf olarak sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819523
BIST
16:21121.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 854,62
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:216,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:216,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:21307,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 307,81
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,44
|238.890.876
|% 16,74
|
|GSRAY
|3,35
|775.906.208
|% 16,32
|
|KUTPO
|10,93
|74.140.048
|% 16,03
|
|GUBRF
|18,02
|316.558.226
|% 15,44
|
|AVGYO
|2,03
|42.530.156
|% 11,54
|
|ERBOS
|24,80
|17.591.506
|% -9,75
|
|HUBVC
|39,86
|50.847.040
|% -7,69
|
|QNBFB
|49,00
|1.611.360
|% -7,28
|
|QNBFL
|143,00
|2.711.524
|% -7,14
|
|ARSAN
|4,95
|10.059.202
|% -6,78
|
|ASELS
|29,24
|1.723.293.450
|% 0,55
|
|THYAO
|15,28
|1.600.427.829
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,35
|775.906.208
|% 16,32
|
|ODAS
|2,27
|650.679.997
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,30
|430.331.735
|% 2,09
|
|ODAS
|2,27
|650.679.997
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,35
|775.906.208
|% 16,32
|
|KRDMD
|2,97
|336.215.330
|% 2,41
|
|THYAO
|15,28
|1.600.427.829
|% 2,62
|
|KARSN
|1,92
|202.251.492
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8548
|7,8942
|% -0,27
|
|Frank
|6,1387
|6,1757
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6089
|1,6170
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,14
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|-0,17
|