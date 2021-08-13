***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2021 12:46
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine
sunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte pdf olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957890
BIST
13:451.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
13:458,5403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
13:4510,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
13:45483,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 483,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler13:45
|VKING
|7,60
|4.304.696
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.550.696
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.094.861
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.884.165
|% 9,82
|
|AGYO
|3,16
|54.590.339
|% 9,72
|
|IDGYO
|2,95
|13.768.531
|% -9,79
|
|YBTAS
|11.024,40
|11.024
|% -7,36
|
|KUYAS
|2,37
|5.116.811
|% -5,95
|
|EDATA
|16,10
|6.946.761
|% -4,45
|
|SNKRN
|28,52
|247.869
|% -3,91
|
|GARAN
|9,29
|786.896.471
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,29
|571.954.961
|% 2,09
|
|SISE
|8,56
|406.191.167
|% 1,66
|
|TUPRS
|99,45
|384.461.094
|% 1,17
|
|GENIL
|14,56
|314.115.251
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,48
|241.576.823
|% -1,20
|
|GARAN
|9,29
|786.896.471
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,29
|571.954.961
|% 2,09
|
|SISE
|8,56
|406.191.167
|% 1,66
|
|AKBNK
|5,50
|193.761.761
|% 0,18
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|8,54
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.257
|2,00
|
|Tam
|3.191
|3.272
|0,97
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|0,47
|
|Çeyrek
|774
|791
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,17
|