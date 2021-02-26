***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020-25.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/295 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Aracı kuruma gönderilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve E.2513 sayılı yazısı ile onaylanan izahneme ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913363BIST