***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.04.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0 0B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0 0Ek Açıklamalar1. Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 28.699.136,00 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2021 tarihli bilançosunda ise 19.084.754,77 TL dönem net kârı bulunmaktadır. 2021 yılı VUK kârından genel kanuni yedek akçe tutarı 954.237,74 TL düşüldükten sonra kalan 18.130.517,03 TL dönem kârı oluşmuştur.2. TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızda oluşan kârın dağıtılmamasına ilişkin önerinin,Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KPDT.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 157.417.0152. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.230.100,17Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 46.177.156 25.567.764,024. Vergiler ( - ) 8.900.649 6.483.009,255. Net Dönem Kârı 28.699.136 19.084.754,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 954.237,74 954.237,748. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.744.898,26 18.130.517,02Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 27.744.898,26 18.130.517,0320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem kârı 28.699.136,00 (37.276.507,00-8.577.372,00) TL olup, bu tutarın 8.577.372,00 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 28.699.136,00 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022398BIST