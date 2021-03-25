***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2021 17:20
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile İlgili Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Sermaye artırımı sonrası Şirket'in sermayesi 133.404.250 TL'ye çıkmış olup
SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.Maddesi'nin 4.Fıkrası'na göre, Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki ana ortaklığa ait özsermaye tutarı olan 153.175.533 TL.nin esas alınması suretiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000 TL.den 765.000.000 TL.ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin Ek'teki gibi tadil edilmesine Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sözleşme Tadil Metinleri.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920524
BIST
17:311.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,55
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:317,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:319,4182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:31443,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,04
|Açılış
|: 443,84
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VERTU
|29,26
|62.566.827
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.917.534
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.091
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,11
|3.209.736.753
|% -1,25
|
|SASA
|46,86
|1.723.648.451
|% -0,93
|
|KOZAL
|122,00
|1.186.259.533
|% 2,69
|
|THYAO
|12,75
|905.678.447
|% -2,00
|
|PETKM
|5,70
|875.583.189
|% 1,42
|
|GARAN
|7,11
|3.209.736.753
|% -1,25
|
|SKBNK
|1,24
|301.308.136
|% 4,20
|
|TSKB
|1,42
|281.826.644
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,19
|376.066.070
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,91
|322.414.694
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9442
|7,9504
|% 0,37
|
|Euro
|9,3900
|9,4182
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,8852
|10,9398
|% 0,70
|
|Frank
|8,4484
|8,4993
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1138
|2,1244
|% 0,36
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|62,60
|62,60
|-1,81
|