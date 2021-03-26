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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 18:03



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı İçin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Sermaye artırımı sonrası Şirket'in sermayesi 133.404.250 TL'ye çıkmış olup
SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.Maddesi'nin 4.Fıkrası'na göre, Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki ana ortaklığa ait özsermaye tutarı olan 153.175.533 TL.nin esas alınması suretiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000 TL.den 765.000.000 TL.ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin Ek'teki gibi tadil edilmesi için Şirketimizce SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sözleşme Tadil Metinleri.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921157


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