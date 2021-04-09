***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021Ek AçıklamalarSermaye artırımı sonrası Şirket'in sermayesi 133.404.250 TL'ye çıkmış olupSermaye artırım sürecine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesine ekteki gibi onay alınmıştır. Yönetim Kurulu'nun alacağı yeni kararla kayıtlı sermaye tavan tutarı için ayrıca başvuru yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla..Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926319BIST