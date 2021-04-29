***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2021 14:29
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Tarihinin Yenilenmesi İçin SPK'ya Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin olarak 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932269
BIST
15:451.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:458,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2384
En Düşük
8,1390
15:4510,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0197
En Düşük
9,8754
15:45470,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,71
|Açılış
|: 470,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:43
|BFREN
|938,50
|26.733.315
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.352.090
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.098.117
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.575.641
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.364.766
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.784.728
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.255.933
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,20
|766.790.020
|% 1,12
|
|PETKM
|6,66
|504.321.797
|% 2,15
|
|EREGL
|19,08
|487.884.088
|% 0,74
|
|SASA
|36,74
|376.417.612
|% 0,93
|
|AKBNK
|4,88
|329.549.799
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,11
|253.230.899
|% 0,48
|
|GARAN
|7,20
|766.790.020
|% 1,12
|
|PETKM
|6,66
|504.321.797
|% 2,15
|
|AKBNK
|4,88
|329.549.799
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,11
|59.271.327
|% 3,74
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2370
|% 0,59
|
|Euro
|9,9967
|10,0022
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4436
|11,5010
|% 0,52
|
|Frank
|9,0162
|9,0706
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1864
|2,1974
|% 0,42
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-2,04
|
|Altın Gr.
|469
|470
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|35,85
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|17,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,06
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|1,20
|