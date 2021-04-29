***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Geçerlilik Tarihinin Yenilenmesi İçin SPK'ya Başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin olarak 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932269BIST