***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2021 16:55
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 6392 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Buna göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin husus ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938437
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|% 10,00
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|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
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|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
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|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
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|ISBIR
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|3.324.482
|% 8,45
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|KUTPO
|44,56
|124.325.356
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|% -0,46
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|SAHOL
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|% -0,35
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|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
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|YKBNK
|2,16
|1.082.905.453
|% -0,46
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|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
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|GARAN
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|515.403.127
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|Dolar
|8,5191
|8,5245
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|Euro
|10,4000
|10,4189
|% 1,00
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|Sterlin
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|12,0687
|% 0,87
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|9,4195
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|% 0,43
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|1.893
|-4,25
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|Altın Gr.
|517
|517
|0,99
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|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
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|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
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|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
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|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
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|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,06
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|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
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|68,77
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