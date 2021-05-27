***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 6392 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Buna göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin husus ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938437BIST