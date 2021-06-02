***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 15:48
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2021
Ek Açıklamalar
T.C. Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru, Bakanlığın 02.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064378107 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin husus ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla..
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939618
BIST
17:061.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:068,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5000
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8,8122
En Düşük
8,5189
17:0610,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1020
|Açılış
|: 10,4700
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|Önceki Kapanış
|: 10,3950
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10,7614
En Düşük
10,4087
17:06526,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 526,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.683.031
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.308.390
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.582.166
|% -10,00
|
|DARDL
|19,00
|27.830.614
|% -9,44
|
|IZFAS
|6,64
|15.350.042
|% -9,41
|
|METUR
|25,10
|35.545.071
|% -9,06
|
|TUCLK
|12,09
|89.778.031
|% -7,43
|
|SASA
|36,08
|1.489.230.313
|% 6,43
|
|THYAO
|13,65
|1.327.936.720
|% 1,19
|
|GARAN
|8,08
|1.170.918.521
|% -0,25
|
|PETKM
|6,40
|757.477.623
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,50
|751.488.809
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|594.112.159
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|348.503.133
|% 3,85
|
|GARAN
|8,08
|1.170.918.521
|% -0,25
|
|PETKM
|6,40
|757.477.623
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|140.940.009
|% 1,47
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6099
|% 1,07
|
|Euro
|10,5075
|10,5107
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,1424
|12,2033
|% 1,03
|
|Frank
|9,5226
|9,5800
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% 0,88
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,83
|
|Altın Gr.
|528
|528
|7,45
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.477
|3.564
|54,99
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|26,60
|
|Çeyrek
|843
|862
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,43
|
Seans Raporu
17:06
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17:18FORMT
Yüzde 4.92 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 361, 216 adet işlem
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17:17YKGYO
Yüzde 9.05 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 801 adet işlem
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17:16BEYAZ
Yüzde 7.09 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 817 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 669.00 milyon TL de
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17:15OSTIM
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 795, 596 adet işlem