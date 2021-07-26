***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasının Tescil Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 765.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadili Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 16.07.2021 tarihinde tescil edilerek 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951771BIST