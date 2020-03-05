***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.01.2020 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamamızda belirtilen işlemler tamamlanmıştır. Bu çerçevedeBanka İle yapılan mutabakat sonucu 5.222.019 EURO nakden(30.12.2019 tarihli satıştan elde edilen 35.000.000 TL karşılığı) ve 35.000.000 TL varlık-borç takası ile kapatılmış, kalan anaparanın 15.016.188 TL'si 120 ay vadeli ve 10.182.511 TL'si ise 1 yıl ödemesiz 120 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır.Grup borçları kapsamında yapılandırılan tutarın içinde iştirakimiz olan Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 2.619.157 TL tutarında kredi borcu da kapatılmışolup, karşılığında gayrimenkul alınması için çalışmalar başlatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur...Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824575BIST