***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 16:50
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.01.2020 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamamızda belirtilen işlemler tamamlanmıştır. Bu çerçevede
Banka İle yapılan mutabakat sonucu 5.222.019 EURO nakden(30.12.2019 tarihli satıştan elde edilen 35.000.000 TL karşılığı) ve 35.000.000 TL varlık-borç takası ile kapatılmış, kalan anaparanın 15.016.188 TL'si 120 ay vadeli ve 10.182.511 TL'si ise 1 yıl ödemesiz 120 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır.
Grup borçları kapsamında yapılandırılan tutarın içinde iştirakimiz olan Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 2.619.157 TL tutarında kredi borcu da kapatılmışolup, karşılığında gayrimenkul alınması için çalışmalar başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur...
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824575
BIST
17:51112.312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
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|Açılış
|: 112.505
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|: 320,19
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326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.723
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.058.130
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.230.884
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,19
|194.598.750
|% 10,26
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|YKGYO
|2,99
|58.433.218
|% -10,21
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|PENGD
|4,48
|21.622.785
|% -5,68
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,80
|895.603.774
|% 0,43
|
|ASELS
|30,38
|874.884.201
|% 2,01
|
|GARAN
|10,33
|612.745.216
|% -0,29
|
|ODAS
|2,15
|326.067.064
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|324.000.091
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|326.067.064
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|324.000.091
|% 0,39
|
|KARSN
|1,93
|240.777.326
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|895.603.774
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,74
|194.025.703
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8594
|7,8988
|% 0,80
|
|Frank
|6,3892
|6,4277
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6211
|1,6293
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|18,11
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,99
|50,99
|-0,14
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