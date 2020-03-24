***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüserel ölçekte yaşanan covid-19 virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tüm tedbirlerin Şirketimizde uygulanması, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına etki edecek hususların bertaraf edilmesi amacı ile- ISG Uzmanımız tarafından gerekli bilgilendirme ve hizmet içi eğitim yapılmıştır,- Şirketimiz ve iştiraklerimizin faaliyette bulunduğu alanların dezenfekte işlemleri yapılmış ve belirli aralıklarla yapılmaya devam edilmektedir,- Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.- Şirketimiz ve iştiraklerimizde çalışanlar içinde kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra risk potansiyeli taşıyanların evde kalmaları sağlanmıştır,- Çalışan personelimizin beslenmesinde bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler uygulamaya başlanmış, tek kullanımlık tabldot kullanılmaya başlanmıştır.- Yurtdışı seyahati olan çalışanlarımızın 14 günlük evde karantina tedbirlerine uyması sağlanmıştır,- Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumların covid-19 virüsü ile hakkındaki bilgilendirme broşürleri çalışma alanlarının gözüken yerlerine asılmış ve personelin bu kurallara uyması istenmiştir,- Şirketimiz ve iştiraklerimizde işlerin aksamaması hususu dikkate alınarak, iş tanımı operasyonel olmayan personelimizden bir kısmı izne çıkarılmıştır.Bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831748BIST