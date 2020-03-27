***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









malarOstim Medikal Küme üyelerinden bir firmanın, kovid-19 tanı kiti üretimi üzerinde çalışmalar yaptığına dair basına yansıyan haberlerle Şirketimizin ilişkilendirildiği, Şirket merkezimizi ve üretici firmayı çok sayıdaki yatırımcının arayarak konu hakkında bilgi edinmek istedikleri, ilgili firmanın yazısından ve yatırımcı ilişkileri birimimize gelen telefon ve e-postalardan anlaşılmaktadır.Şirketimizin, basına konu olan kovid-19 tanı kiti üreticisi firma ile sermaye ilişkisi bulunmadığı gibi, ticari bir bağlantısı da bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832832BIST