***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 14:56
malar
Ostim Medikal Küme üyelerinden bir firmanın, kovid-19 tanı kiti üretimi üzerinde çalışmalar yaptığına dair basına yansıyan haberlerle Şirketimizin ilişkilendirildiği, Şirket merkezimizi ve üretici firmayı çok sayıdaki yatırımcının arayarak konu hakkında bilgi edinmek istedikleri, ilgili firmanın yazısından ve yatırımcı ilişkileri birimimize gelen telefon ve e-postalardan anlaşılmaktadır.
Şirketimizin, basına konu olan kovid-19 tanı kiti üreticisi firma ile sermaye ilişkisi bulunmadığı gibi, ticari bir bağlantısı da bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832832
BIST
16:1988.768
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -2.759,94
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:196,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0601
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:197,0771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1240
En Düşük
7,0479
16:19337,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,10
|Açılış
|: 337,60
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|215.805.050
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.735.572
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|3.015.002
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|27.066.820
|% 9,94
|
|QNBFL
|116,10
|4.833.326
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.260
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.695.229
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,33
|2.182.047
|% -8,46
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|GARAN
|7,86
|691.060.526
|% -1,01
|
|ASELS
|23,06
|590.908.225
|% -4,95
|
|ECILC
|5,07
|458.486.161
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,42
|343.299.202
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|128.149.983
|% 2,38
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|ODAS
|1,26
|166.285.207
|% -5,26
|
|IHLAS
|0,44
|51.891.959
|% -4,35
|
|YKBNK
|1,88
|195.099.879
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8831
|7,9226
|% 1,30
|
|Frank
|6,6781
|6,7183
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7155
|1,7241
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.629
|-2,48
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|25,35
|25,35
|-0,99
|