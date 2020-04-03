***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, dünya genelinde ve ülkemizde görülen covid-19 salgına karşı çalışanlarımız ve aileleri için önlem alınmasını temin etmek amacı ile Şirket merkezi ve ihracaat sevk merkezinde çalışanlar için haftalık çalışma süresini 6 Nisan 2020 – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçici olarak 45 saatten 25 saate düşürülmesine, bu gerekçe ile 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2. maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlarımız için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmasına ve bu hususta Genel Müdürlüğe yetki verilmesineKarar Vermiştir.Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834622BIST