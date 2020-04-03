***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 16:43
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, dünya genelinde ve ülkemizde görülen covid-19 salgına karşı çalışanlarımız ve aileleri için önlem alınmasını temin etmek amacı ile Şirket merkezi ve ihracaat sevk merkezinde çalışanlar için haftalık çalışma süresini 6 Nisan 2020 – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçici olarak 45 saatten 25 saate düşürülmesine, bu gerekçe ile 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2. maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlarımız için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmasına ve bu hususta Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
Karar Vermiştir.
Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834622
BIST
16:5889.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,85
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
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89.969
En Düşük
89.043
16:586,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,7247
En Düşük
6,6075
16:587,2299
En Yüksek
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|: 0,28%
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|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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16:58348,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,03
|Açılış
|: 348,44
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.955.850
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|KLMSN
|13,30
|5.921.134
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,66
|4.058.814
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.419.029
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.543.444
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,02
|265.858.456
|% -8,18
|
|ADEL
|11,24
|8.420.491
|% -6,80
|
|PETKM
|3,43
|887.913.714
|% -0,87
|
|TUPRS
|84,70
|500.136.127
|% 2,48
|
|SASA
|8,42
|461.065.311
|% 9,92
|
|ASELS
|23,26
|447.735.142
|% 0,52
|
|GARAN
|7,51
|440.131.317
|% -1,18
|
|PETKM
|3,43
|887.913.714
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,02
|265.858.456
|% -8,18
|
|IHLGM
|1,01
|125.669.675
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|155.402.799
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,90
|238.228.134
|% -6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1964
|8,2375
|% 0,26
|
|Frank
|6,8188
|6,8599
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7762
|1,7851
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,41
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,43
|33,43
|3,49
|
Seans Raporu
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 65 kaybederek (% -0.04 ) 84, 733
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