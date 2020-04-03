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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2020 16:43
GÜNCEL HABERLER



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuz, dünya genelinde ve ülkemizde görülen covid-19 salgına karşı çalışanlarımız ve aileleri için önlem alınmasını temin etmek amacı ile Şirket merkezi ve ihracaat sevk merkezinde çalışanlar için haftalık çalışma süresini 6 Nisan 2020 – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçici olarak 45 saatten 25 saate düşürülmesine, bu gerekçe ile 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2. maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlarımız için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmasına ve bu hususta Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
Karar Vermiştir.
Kamuoyuna Duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834622


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Altın Gr. 348 348 4,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,41 -0,07  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 33,43 33,43 3,49  
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